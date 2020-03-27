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'Kocam metresini görmeye gidebilir mi?' Fransız polisine ilginç 'karantina soruları'
36 dakika önce
Bunlar karantinada bulunan Fransa'da polise sorulan ilginç sorulardan bazıları. Polis yetkililerine göre 17 Mart'tan bu yana halkın evlerine kapandığı ülkede polis hattını arayanların sayısında ciddi artış var.
"Kocam hafta sonunu metresiyle birlikte geçirebilir mi?"
"Tanımadığım birisi atımı okşadı, atım virüs kapmış mıdır?"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:14
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