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Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı"
6 saat önce
Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, ortaya koydukları futbolun gelecek maçlar için kendilerine umut verdiğini söyledi. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:05 Kaynak: AA
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