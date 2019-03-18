Son Dakika Haberleri: Kocaman, "Birlikte Daha İleriye Taşıyacağız"

Kocaman, "Birlikte Daha İleriye Taşıyacağız"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Uzuntarla Trabzonlular Dernek Başkanı Ali Likosa ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.

Kocaman,

Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak, belediye meclis üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Uzuntarla Trabzonlular Dernek Başkanı Ali Likosa ve yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Uzuntarla Trabzonlular Dernek Başkanı Ali Likosa'nın yaptığı kısa açılış konuşması sonrasında söz alan Mustafa Kocaman, "31 Mart seçimleri için gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı adayı olarak hemşehrilerimize ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ

Yeni bir ilçe olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Kocaman "Derneklerimizin ne kadar fazla olursa ilçemizin gelişmesine büyük katkı vermektedir. Kartepemiz ilçe olma yolunda hızla ilerlerken taşların doğru şekilde oturması önemlidir. STK'lara bu noktada görevler düşmektedir. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:54 Kaynak: Bültenler

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