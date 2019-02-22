Kocaman, "Bizim Davamız, Hizmet Davasıdır"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ile birlikte AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret ettiler. Ziyarette söz alan Kocaman, "Gece gündüz demeden yağmur çamur dinlenmeden her daim destekleriyle AK Partimizin sahadaki en büyük güçlerinden biri olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜK ÖNEM VERDİK

"AK Partimiz 2002 yılından bu yana kadınlara çok büyük önem vermiştir" diyen Kocaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği önem ile siyaset sahnesinde yer almalarını sağlamıştır. Kadınlarımız Türk töresinde ne kadar önemli yeri olduğu tarihimiz çok iyi anlatmaktadır. Milletimizin hamurunu kadınlarımız yoğurmaktadır. Kadınlarımıza her daim desteğimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.