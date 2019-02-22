Kocaman, "Bizim Davamız, Hizmet Davasıdır"
1 saat önce
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ile birlikte AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve yönetim kurulu üyelerini parti binasında ziyaret ettiler. Ziyarette söz alan Kocaman, "Gece gündüz demeden yağmur çamur dinlenmeden her daim destekleriyle AK Partimizin sahadaki en büyük güçlerinden biri olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
BÜYÜK ÖNEM VERDİK
"AK Partimiz 2002 yılından bu yana kadınlara çok büyük önem vermiştir" diyen Kocaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği önem ile siyaset sahnesinde yer almalarını sağlamıştır. Kadınlarımız Türk töresinde ne kadar önemli yeri olduğu tarihimiz çok iyi anlatmaktadır. Milletimizin hamurunu kadınlarımız yoğurmaktadır. Kadınlarımıza her daim desteğimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:22 Kaynak: Bültenler
Bülent Arınç'tan Yeni Parti İddialarına Sert Yanıt: Affetmem
AK Parti Buca Belediye Başkan Adayından Noter Tasdikli Vaat
Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı
AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı