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Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:34 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman
KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.
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