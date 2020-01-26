Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kocaman: 'Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi' - Son Dakika Spor

Kocaman: "Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi"

6 saat önce

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın basın açıklaması Maçın ardından

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman

KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Kocaman: Bu kadar ihtiyaç sahibiyken büyük takımlar karşısında maçı çevirmek kolay değildi

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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