KONYA - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 19. haftasında sahalarında Galatasaray 'a 3-0 yenildikleri maça ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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