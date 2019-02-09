Son Dakika Haberleri: Kocaman, "Büyüklerimiz baş tacıdır"

Kocaman, "Büyüklerimiz baş tacıdır"

27 dakika önce

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ile birlikte Acısu Mahallesi'nde ikamet eden Fethi Öztürk ve İsmail Akbaş'ı evlerinde ziyaret etti.

Kocaman,

Belediye Başkan adayı Kocaman'ı karşılarında gören Fethi Öztürk ve İsmail Akbaş büyük bir mutluluk yaşadı.

DUALARINIZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Kartepeli büyüklerin ellerini öperek dualarını eksik etmemelerini isteyen Başkan adayı Kocaman, "Kartepeli büyüklerimiz bizlerin baş tacıdır. Onların duaları bizim için çok kıymetlidir. Seçim çalışmalarımıza devam ederken gittiğimiz her yerde büyüklerimizle muhakkak bir araya geliyoruz. Allah nasip ederse yeni dönemde Kartepeli büyüklerimizin gönüllerine dokunan hizmetlere devam edeceğiz" şeklinde konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:09 Kaynak: Bültenler

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