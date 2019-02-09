Kocaman, "Büyüklerimiz baş tacıdır"

Belediye Başkan adayı Kocaman'ı karşılarında gören Fethi Öztürk ve İsmail Akbaş büyük bir mutluluk yaşadı.

DUALARINIZ BİZLER İÇİN ÖNEMLİ

Kartepeli büyüklerin ellerini öperek dualarını eksik etmemelerini isteyen Başkan adayı Kocaman, "Kartepeli büyüklerimiz bizlerin baş tacıdır. Onların duaları bizim için çok kıymetlidir. Seçim çalışmalarımıza devam ederken gittiğimiz her yerde büyüklerimizle muhakkak bir araya geliyoruz. Allah nasip ederse yeni dönemde Kartepeli büyüklerimizin gönüllerine dokunan hizmetlere devam edeceğiz" şeklinde konuştu