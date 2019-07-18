Kocaman'dan alt yapıya büyük önem

Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve İSU ekipleri ile birlikte ilçe genelinde alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde devam eden ve bitme aşamasına gelen alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

KOCAMAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Toplantılar ve ziyaretler dışındaki tüm zamanını sahada geçiren ve yapılan çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman "Kartepemizde devam eden alt yapı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Eksiklerimizi titiz ve planlı bir çalışma içindiler. Zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde ki yağışlardan olumsuz etkilenmemek için alt yapı çalışmalarının çok önemli olduğunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ

Alt yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirten Kocaman "Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımız devam etmektedir. Alt yapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Alt yapıya yapılan yatırımlar çalışmalar bittikten sonra gözle görünür olması da sağlıklı bir kentleşme için olmazsa olmaz temel adımdır. Sağlıklı bir alt yapı Kartepemizin turizm merkezi olma yolunda önemli katkı verecektir" ifadelerini kullandı.