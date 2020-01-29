Kocaman'dan kan bağışı çağrısı - Son Dakika
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Kocaman'dan kan bağışı çağrısı

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kızılay'ın Ocak ayı ortalarında soğuk ve karlı havalar nedeniyle kan stoğuna istinaden yaptığı acil kan bağışı çağrısı sonrasında harekete geçerek Kızılay Kan Merkezi ile iş birliği yaptı.

Kocaman'dan kan bağışı çağrısı, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kızılay'ın Ocak ayı ortalarında soğuk ve karlı havalar nedeniyle kan stoğuna istinaden yaptığı acil kan bağışı çağrısı sonrasında harekete geçerek Kızılay Kan Merkezi ile iş birliği yaptı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sosyal sorumluluk kapsamında örnek projelere imza atıyor. Belediye Başkanı Kocaman'ın girişimleri ile Kartepe Belediyesi ve Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde belediye binasında kan bağışı başlatıldı. Kan bağışına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz katıldı. Kartepe Belediyesi hizmet binası içerisinde kurulan mobil merkezde belediye personeli gereken formları doldurmaları ve muayene sonrasında kan bağışında bulundular. Kan bağışı hakkında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman, "Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası organize ettik. Bende kan bağışında bulundum. İnşallah bir hastaya şifa olur. Ülkemizin dört bir yanında kan bağışı bekleyen vatandaşlarımıza duyarsız kalmamak adına Türk Kızılay'ına kan bağışı desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Sözlerine devam eden Belediye Başkanı Kocaman, "Hemşehrilerimizden kan bağışçıları olması noktasında gönüllü olmalarını rica ediyorum. Kızılay'ın çalışmalarına ihtiyacımız vardır. Deprem gerçeği ile ülkemizde yaşıyoruz. Kızılay ve AFAD'ın çalışmalarını hepimiz gördük. Bizlerin de destek olması gerekiyor. Kan bağışında Kartepe olarak daha verimli sonuç elde etmeyi arzuluyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:21 Kaynak: İHA
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