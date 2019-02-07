Kocaman'dan Sabaz Ailesine Ziyaret

DEVLETİMİZ HESAP SORUYOR

Şehidimizin babası Mehmet Sabaz, "Evladımın acısı halen daha tazedir. Ülkemizin bekası için evladım gibi birçok asker ve polisimize hainler saldırmaktadır. Devletimiz bunlardan hesap sormaya ve birlik-beraberliğimizin bozulmasına izin vermemektedirler. Ülkemizin bekası için her Türk evladı seve seve canını verir" ifadelerini kullandı.

BİZLERİN AİLESİDİR

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman da ülke üzerinde hala oyunlar oynanmak istediklerini belirterek, "Ülkemiz üzerinde plan yapanlar emellerine asla kavuşamayacaklar. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin bekası için hayatlarını verdiler. Bizlerde onların bu emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehit ve gazi asker-polislerimizin emanetleri bizim baş tacımızdır. Onların geride bıraktıkları aileler bizlerin ailesidir" şeklinde konuştu.