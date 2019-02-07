Son Dakika Haberleri: Kocaman'dan Sabaz Ailesine Ziyaret

Kocaman'dan Sabaz Ailesine Ziyaret

43 dakika önce

Niyazi Aydın ile birlikte 2011 yılında Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan polis Volkan Sabaz'ın Aslanbey Mahallesi'nde ikamet eden anne Makbule ve baba Mehmet Sabaz'ı ziyaret etti.

Kocaman'dan Sabaz Ailesine Ziyaret, System.String[]

DEVLETİMİZ HESAP SORUYOR

Şehidimizin babası Mehmet Sabaz, "Evladımın acısı halen daha tazedir. Ülkemizin bekası için evladım gibi birçok asker ve polisimize hainler saldırmaktadır. Devletimiz bunlardan hesap sormaya ve birlik-beraberliğimizin bozulmasına izin vermemektedirler. Ülkemizin bekası için her Türk evladı seve seve canını verir" ifadelerini kullandı.

BİZLERİN AİLESİDİR

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman da ülke üzerinde hala oyunlar oynanmak istediklerini belirterek, "Ülkemiz üzerinde plan yapanlar emellerine asla kavuşamayacaklar. Şehitlerimiz ve gazilerimiz ülkemizin bekası için hayatlarını verdiler. Bizlerde onların bu emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkacağız. Şehit ve gazi asker-polislerimizin emanetleri bizim baş tacımızdır. Onların geride bıraktıkları aileler bizlerin ailesidir" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:54 Kaynak: Bültenler

Polis, Güncel
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