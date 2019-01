Kocaman'dan Üzülmez'e Ziyaret

Ziyarette konuşan Başkan Üzülmez, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı Kocaman'a tam destek ile beraber başarılar diledi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Kartepe Belediye Başkan adayı gösterilen Mustafa Kocaman'ı makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Başkan Üzülmez "Bu bir nöbet değişimidir. Aslolan hizmetin devam etmesi, beytülmalin korunması önemlidir. Bulunduğumuz makamların hepsi bizlere emanet ve geçicidir. Hepimiz bunları bilerek yola çıkarız. Allah nasip ettiyse, önce parti büyüklerimiz takdir eder, sonra da milletimiz teveccüh gösterir, destek olursa, halkımıza güzel, hayırlı hizmetler sunacağınız bir dönem olur inşallah " dedi.

DESTEĞE HAZIRIM

Kartepe'mizin geleceği, davamızın başarısı için 31 Mart' a kadar tek yürek, omuz omuza desteğe hazırım diyen Başkan Üzülmez "İçim rahattır. İnşallah bayrağı, bildiğimiz, güvendiğimiz genç kardeşimize devredeceğiz. Kartepe tarihine geçecek, iz bırakan projeler yaptık. Önemli olan gönül belediyeciliğinin devam etmesidir. Kadınlara, çocuklara, engellilere, yaşlılara uygulanan projelerin devam etmesi çok önemlidir. Onların çok hayır duasını aldık. Fikren ihtiyaç duyulması durumunda her zaman desteğe hazırım" açıklamasında bulundu.

İZ BIRAKAN HİZMETLER YAPTIK

Sözlerine devam eden Başkan Üzülmez "Rabbim böyle takdir etmiş. Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir yoktur. Mevla'm neylerse güzel eyler. Hayır bildiğimizde şer, şer bildiğimizde hayır vardır. Yol arkadaşımız Mustafa Kocaman kardeşimizi, Allah muvaffak eylesin. Bir çok hizmeti hayata geçirdik. Fiziki yatırım olarak yapılacak çok şey kalmadı. Türkiye tarafından tanınan bir ilçe durumuna geldik. Ricam odur ki çalışma arkadaşlarımızın hak ve hukukları 31 Mart'tan sonra sizlere emanettir. Allah yolunuzu açık etsin" şeklinde konuştu.

SİZ BİZİM İÇİN KIYMETLİSİNİZ

AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman "Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in bütün sözlerine katılıyorum. Bizim derdimiz önce Allah'ın, sonra halkımızın rızasını kazanmaktır. Allah nasip ederse belediye başkanı olarak görev almamız durumunda gayemiz sizden aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkarmaktır. Hizmet olarak Kartepe'ye yapılması gerekenleri en iyi şekilde yerine getirdiniz. Sizlerle birlikte görev yaptık. Projeler hepimizin projeleridir. Biz sizi seviyoruz. Siz bizim için kıymetlisiniz. Sizin her zaman desteğinize ihtiyaç duyacağız. Her zaman sizinle istişare içerisinde olacağız. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyiz. Sizlerin hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin" dedi.