Kocaman, "Efendi Değil, Hizmetkar Olacağız"

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Arslanbey Mahallesi'ni Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

"GURUR DUYUYORUM"

Meşaleler ve konfetiler içerisinde kültür merkezine gelen Belediye Başkan adayı Kocaman'a hemşehrileri büyük ilgi gösterdi. Programda konuşan Kocaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye olan sevginizden buradasınız. Hep birlikte Kartepe'mize hizmet edeceğiz. Cumhur İttifakı'ndan belediye başkan adayı olmaktan dolayı gurur duyuyorum" dedi.

HİZMETKÂR OLMAYA GELİYORUM

"İlçemiz hem olsun çok önemli bir yere geldi" diyen Kocaman "Belde belediyesi döneminde hizmet eden belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Eskiden Kartepe böyle değildi. Bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Kartepe'ye belediye başkanlığı değil, büyüklerime kardeşlik, akranlarıma arkadaşlık, küçüklerime abilik özellikle hizmetkârlık yapmaya gelmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

DESTEK VERMENİZİ İSTİYORUM

"Her zaman ulaşabileceğiniz bir belediye başkanı olacağım" diyen Kocaman, "Kartepe yeni kurulan bir ilçedir. Biliyorum ki birçok eksiğimiz var. Bunları birlikte tamamlayacağız. Benim sizlerden bir farkım yoktur. Sizlerin desteğinize ihtiyacım var. Omuzlarımda ki yükü paylaşmanıza ihtiyacım var. Destek vermeniz durumunda altından kalkamayacağımız bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.