Kocaman, Erzurumlularla Buluştu

AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartepe Erzurumlular Derneği tarafından dernek binasında düzenlenen sıra gecesine katıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Şimşek ve yönetim kurulu ile dernek üyeleri tarafından büyük bir ilgi ile karşılanan Belediye Başkan adayı Kocaman'a, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

HEP BİRLİKTE YOLA ÇIKTIK

Kartepe Erzurumlular Dernek Başkanı Şimşek, AK Parti Belediye Başkan adayı Kocaman'a teşekkür etti. Kendisine gösterilen ilgiye teşekkür eden Kocaman "Ülkesini bu kadar seven, âşık olanlarla bir araya gelmek beni çok sevindirdi. Rabbim nasip ederse, milletimiz teveccüh gösterirse, güzel hizmetler yaparsak o zaman övgüye mazhar oluruz. İnşallah rabbim bu yolda bizleri başarılı kılar. Hizmetleri hep birlikte yapma hedefiyle yola çıktık" dedi.

BİZE DÜŞEN SONUNA KADAR ÇALIŞMAK

"Erzurumluluk benim üniversiteden kalma bir sevdamdır" diyen Kocaman "Erzurumlu çok dostumdan destek ve yardım gördüm. Her zaman kardeşlik gördük. Böyle başlayan birliktelik hayat boyu devam etmektedir. Kartepe sevdalısı kardeşinizim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize bir görev verdi. Beni sizlere emanet etti. Öncelikli sizlerden isteğim duadır. Seçimi kazanıp kazanmamak rabbimin bileceği iştir. Bize düşen sonuna kadar çalışmaktır" açıklamasında bulundu. Ziyaret sonunda saz eşliğinde türküler söylendi.