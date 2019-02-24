Kocaman, "Esnafımız ile birlikte güçlü bir Kartepe olacağız"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan adayı Kocaman'a İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe başkanı Murat Kalendar İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileri de eşlik etti."Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde esnaf sadece alan, satan, ticaret yapan kişi değildir" diyen Kocaman, "Bu yüzden sizlerin desteği, yol göstericiliği bizler için önemli" dedi.

EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACĞAIZ

Kocaman, 17 yıllık AK Parti döneminde ülkenin büyük değişim yaşadığını belirterek, "AK Parti iktidar olduğunda İMF'ye 23,5 milyar dolarlık bir borç vardı. Bugün ise tek bir kuruş borcu olmayan ülke haline geldik. Eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte Türkiye'ye birlikte çağ atlattık. Bütün mesele iş bilenin kılıç kuşananındır. Kartepemizde yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz. Kartepemiz ülkemizde turizm bakımından adından söz ettiren ilçeler arasındadır. Bunu en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.