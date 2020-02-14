Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika

Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor

6 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle onuncu buluşmasını Pireli Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.

Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, her hafta bir okul hedefiyle başlattığı "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında gençlerle onuncu buluşmasını Pireli Anadolu Lisesi öğrencileriyle yaptı.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, seçim vaatleri arasında da yer alan eğitimde kalite ve başarı seviyesini en üst düzeye çıkarabilmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Eğitim Her Şeyimiz" projesi kapsamında onuncu okul ziyaretini Pirelli Anadolu Lisesi'ne yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, öğrencilerle buluşması öncesinde Pirelli Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Güzeldal'ı makamında ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı. Okul kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kocaman "Buraya sizleri dinlemeye geldim. Sizlerle istişare etmek istiyorum. Birçok noktaya kendi açımızdan bakıyoruz. Sizlerin bakış açısını öğrenmek istiyorum. Belediye başkanı seçildim. Güzel eserler bırakmak yarınlarda iyi anılan insan olmak istiyorum" dedi.


Öğrencilere tecrübelerini aktaran Kocaman, "Benim sizlerden bir farkım bulunmuyor. Belediye başkanı seçilerek önemli bir göreve geldik. Başarılı olmak için herkesin düşüncesini ve bakış açısını anlamak gerekiyor. Bunun içinde sizlerle bir araya geldim. Gençlerimizin Kartepemiz'e bakış açılarını öğrenmek için geldim. Kartepemiz'in nereden nereye geldiğini biliyorum. Sevgili gençler, yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Çok çalışmalı, azmetmeli ve başarılı olmalısınız. Her birinizi iyi üniversitelerde görmek istiyoruz, güzel birer meslek sahibi olmanız ve ülkemizin geleceğini oluşturmanız yolunda hem bir belediye başkanı hem de bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağım" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Anadolu Lisesi, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması Son dakika: Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: Binanın yarın yıkılması planlanıyordu, bugün bir şekilde yan yattı Son dakika: Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 19:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaman gençlerle buluşmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]