Kocaman, "Gönül Gönüle Vererek Çalışacağız"
1 saat önce
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, "Daha yaşanabilir ve daha ferah bir Kartepe için hemşerilerimizle el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.
AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, ilçe yöneticileriyle birlikte Ketenciler Mahallesi'nde hemşerileriyle bir araya geldi. Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman, "Bizler milletimizin emrindeyiz. Eğer sen samimi olursan, Kartepe'de sana karşı samimi olur. Rabbim nasip ederse belediye başkanı olmamız durumunda hep birlikte Kartepemize hizmet edeceğiz. Bölgemizin eksiklerini hep birlikte gidereceğiz" dedi.
ÇEVREYE DUYARLI KARTEPE
"Çevreye saygılı şehirler ile canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde yaşayacağı bir Kartepe hayalimiz vardır" diyen Kocaman, "Turizm kenti olan Kartepemizde yeşil alanları güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların çevreyi kirletmesine engel olacağız. Sıfır Atık Projesi Kartepemizde en iyi şekilde uygulanacaktır. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:01 Kaynak: Bültenler
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