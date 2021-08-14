Kocaman, gözyaşları ile toprağa verildi - Son Dakika

Kocaman, gözyaşları ile toprağa verildi

Türk balıkçılık sektörünün duayen ismi H. Avni Kocaman, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk balıkçılık sektörünün duayen ismi H. Avni Kocaman, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Türk balıkçılık sektörünün duayen isimlerinden Kocaman Balıkçılık Ltd. Şti. Kurucusu iş insanı H. Avni Kocaman (92) vefatının ardından bugün Haydar çavuş camiinde kılınan öğle namazını müteakip Bandırma Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Kocaman'ın cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ile ailesi katıldı. - BALIKESİR

Son Dakika

"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü

Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi

Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında

Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Kahramanmaraş'ta düşen uçak sonrası köylüler yetkililere: Uçak düştü hanımefendi uçak

Şiddet uygulayan kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Son Dakika! Okullar açılıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitim için 81 ile yazı gönderdi: Okulları hazır hale getirin

İran sınırında Mehmetçik'ten gelen cevap Bakan Akar'ı memnun etti: Biz buradayken kimse ülkemize giremez