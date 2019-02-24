Kocaman, "Hakkaniyete uygun yönetim anlayışımız olacak"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartepelilerin evlerine misafir oluyor. Başkan adayı Kocaman, beraberinde İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileriyle birlikte Şefkatiye Mahallesi sakinlerinden Kemal Mut'un evine misafir oldular.

OYUNLARA DİKKAT EDELİM

Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman "AK Parti iktidar olmasından bu yana kimseyi dışlamadı. Kimseye baskı yapılmadı. İnsanlarımız yaşanan olayları iyi değerlendirmelidirler. Önümüzde ki 31 Mart sadece bir yerel seçim değildir. Ülkemizin bekası için seçim yapılacaktır. Belediye başkanı olursam Allah mahcup etmesin gayesindeyim" dedi.

HALKIMIZ SAHİP ÇIKACAKTIR

Kocaman "Dünya bizim 31 Mart seçimlerine kitlenmiş durumdadır. Bakıyorlar AK Parti ne durumdadır. Ülkemiz insanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sevgisi vardır. Milletimiz bizlere her zaman sahip çıkmıştır. Bu seçimlerde Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaktır" açıklamasında bulundu.