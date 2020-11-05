Kocaman, İzmir yardımlarını AFAD'a teslim etti - Son Dakika

İzmir'de yaşanan deprem sonrası, Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanılan battaniyeler AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında depremzedelere ülkenin her yerinden destek gönderilirken, Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman öncülüğünde "Canımız Bir Kanımız Bir" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan battaniyeler AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman başkanlığında ki heyet, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul'dan İzmir depremi için yapılan yardımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Toplanan battaniyeler Belediye Başkanı Kocaman ile AFAD İl Müdürü Tekoğul'un imzalarıyla, tutanakla teslim edildi.

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kartepe Belediye Başkanı M.Mustafa Kocaman, "Yaşanan deprem sonrasında devletimiz bütün kademeleriyle İzmir'deydi. Kartepe Belediyesi olarak kan bağışı ve battaniye kampanyası yaptık. Kan vermek isteyen hemşehrilerimizin destekleri ile toplanan kanlar Kızılay'a teslim edildi. Kampanya ile toplanan battaniyeleri de AFAD İl Müdürlüğü'ne teslim ettik. İnşallah bu tür afetler bir daha tekrarlanmaz. Ancak deprem gerçeği ile yaşamak durumundayız. Bunun içinde üzerimize düşenleri yapmalıyız. Hemşehrilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ