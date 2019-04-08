Kocaman, "Kartepe'nin Marka Değerini Arttıracağız"

Projeleri hakkında bilgi veren, onların talep ve önerilerini dinleyen Kocaman, "İlçemizin marka değerini arttıracak projeleri hayata geçireceğiz" dedi

Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim ve Hasan Paşa'da ikamet eden hemşehrileriyle bir araya geldi. Kocaman "Bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kartepe'mizde eksikleri bilerek yola çıktık. Bu eksiklikleri hep birlikte çözeceğiz. Çok zor ve heyecanlı bir makama talip olduk. İçimizde ki heyecana destek verirseniz en iyi şekilde hizmet edeceğiz" dedi.

"KARTEPE MARKA OLACAK"

"Kartepe'miz çok güzel bir ilçedir" diyen Kocaman, "Bu hizmetlerin devamı, yeni yatırımların olması için yola çıktık. Birçok hizmet yapılmasına karşın halen daha eksiklerimiz vardır. Bu zamana kadar hizmetler yapıldı. Yapılan hizmetlere teşekkür ediyorum. Beklentileri bilerek yola çıktık. Kartepe'nin marka olması çok önemlidir. Bunun en iyi şekilde olması gerekiyor. Birlikte istişare ederek gereken yatırımlar yapılacaktır" şeklinde konuştu.