Son Dakika Haberleri: Kocaman, Kartepeli Kadınlarla Buluştu

Kocaman, Kartepeli Kadınlarla Buluştu

1 saat önce

AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Kartepeli kadınlarla bir araya geldi, kadınlara yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.

Kocaman, Kartepeli Kadınlarla Buluştu, System.String[]

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte Kartepeli kadınlarla Evliya Çelebi Bilgi Evi'nde bir araya geldi. Kartepe'de her zaman kadınlara yönelik projelerin olduğunu belirten Kocaman "Kadınların sosyal hayatın içerisinde olmaları toplumun daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Kartepe'de kadınlara yönelik projeler devam edecektir" şeklinde konuştu.

ARTARAK DEVAM EDECEK

"Kartepe'de kadınların bize olan desteği ve güvenini inanıyoruz" diyen Kocaman, "Çok daha güzel bir Kartepe için hep birlikte çalışacağız. Turizm kenti Kartepe gelişirken, gönül belediyeciliğin en güzel örnekleri ilçemizde görülecektir. Hayatın içerisinde olan kadınların donanımlı yetişmesi için gerekenler artarak yapılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:34 Kaynak: Bültenler

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