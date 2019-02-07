Kocaman, Kartepeli Kadınlarla Buluştu
1 saat önce
AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Kartepeli kadınlarla bir araya geldi, kadınlara yönelik projelerin devam edeceğini belirtti.
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte Kartepeli kadınlarla Evliya Çelebi Bilgi Evi'nde bir araya geldi. Kartepe'de her zaman kadınlara yönelik projelerin olduğunu belirten Kocaman "Kadınların sosyal hayatın içerisinde olmaları toplumun daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır. Kartepe'de kadınlara yönelik projeler devam edecektir" şeklinde konuştu.
ARTARAK DEVAM EDECEK
"Kartepe'de kadınların bize olan desteği ve güvenini inanıyoruz" diyen Kocaman, "Çok daha güzel bir Kartepe için hep birlikte çalışacağız. Turizm kenti Kartepe gelişirken, gönül belediyeciliğin en güzel örnekleri ilçemizde görülecektir. Hayatın içerisinde olan kadınların donanımlı yetişmesi için gerekenler artarak yapılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:34 Kaynak: Bültenler
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır
HDP'nin Aday Tanıtım Toplantısında PKK Propagandası Yapan 16 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
AİHM, Hendek Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi