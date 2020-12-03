Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi - Son Dakika

Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi

03.12.2020 11:34
Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi, System.String[]

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı tamamlanmak üzere olan Kültür ve Taziye Evi'nde incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı tamamlanmak üzere olan Kültür ve Taziye Evi'nde incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediyesi Kültür ve Taziye Evi projesi kısa sürede tamamlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen kültür ve taziye Evi 432 metre kare kapalı 80 metre kare açık alanı ile hizmet verecek. Bay - bayan taziye salonu, yönetim ofisi, mutfak, bay-bayan ve engelli şadırvan ile tuvalet yer alacak. Oturma gruplarının da yer alacağı ve çok amaçlı olarak tasarlanan Taziye Evi mahallenin diğer sosyal-kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kültür evi olarak da hizmet verecek.

Yapımı tamamlanma noktasına gelen kültür ve taziye evinde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bizler acısını paylaştıkça azaltan, mutluluğu paylaştıkça çoğaltan bir milletin evlatlarıyız. Ancak pandemi koşullarında hayatta kalabilmek için sevdiklerimizi koruyabilmek için kısıtlı ve kontrollü sosyal hayatı benimsemek zorundayız. Bu virüs salgını tamamen sona erinceye kadar fedakarlıklar yapmak zorundayız. Bu zor günleri birlikte, dayanışma ile aştığımızda yeniden özlediğimiz, uzak kaldığımız günlerimize kavuşacağız. Acılarımızı da, mutluluklarımızı da paylaşacağız" dedi. - KOCAELİ

Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi
Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi
Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Mustafa Kocaman, Engelli, Kartepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaman, kültür ve taziye evini inceledi - Son Dakika


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