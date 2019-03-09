Son Dakika Haberleri: Kocaman, "Maşukiye'nin Çehresi Değişecek"

Kocaman, "Maşukiye'nin Çehresi Değişecek"

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Maşukiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocaman,

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileri Maşukiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler. İstek ve talepleri dinleyen Belediye Başkan adayı Kocaman "Kartepe'nin doğa turizminde önemli bir markası olan Maşukiye Mahallemizde, turistik tesislere ulaşımı sağlayan; kavşak ve bağlantı yollarıyla, burada bulunan alan modern mimariyle bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekilde yeniden yapılandıracağız" dedi.

BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

"Kartepemiz turizm konusunda bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir" diyen Kocaman "Turizm alanında yatırımlarımız yeni dönemde de devam edecektir. Maşukiye Mahallemiz de yapacağımız yatırımlarla daha etkili bir turizm merkezi durumuna gelecektir. Burada yapılacak olan bütün yatırımlar karşılıklı istişareler neticesinde olacaktır. Yaptığımız istişareler neticesinde beklentileri ve istekleri biliyoruz. Hep birlikte Kartepemize hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:12 Kaynak: Bültenler

Kartepe, AK Parti, Maşukiye, Güncel
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