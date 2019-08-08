Kocaman minik karatecileri misafir etti

Bu yıl III'ncüsü düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslararası Karate Şampiyonası 19-21 Temmuz tarihlerinde Çanakkale Anafartalar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleşti. Düzenlenen şampiyonaya Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan olmak üzere 42 ilimizden 75 spor kulübü ve 840 sporcu katıldı.

MİNİKLER DERECEYE GİRDİLER

Her yaş grubundan sporcu, 15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizi anmak adına turnuvada mücadele ettiği yarışmada Kartepe Belediyespor'un minik karatecileri de dereceye girdiler. Yarışmalarda Yağmur Güngör birinci, Utku Taha Kütük ikinci, Elif Berre Doğan, Sılanur Yazıcı, Gülçin Kocaman ve Umut Efe Gün üçüncü oldular. Takım olarak; Yağmur Güngör, Gülçin Kocaman ve Sulanır Yazıcı III'ncülüğü elde ettiler. Elde ettikleri başarı ile Kartepeli minikler Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman'ı makamında ziyaret ederek kupayı hediye ettiler.

HER ZAMAN DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Kartepe miniklerle yakından ilgilenen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kartepeli miniklerimizin elde ettikleri başarıdan dolayı ailelerini ve kendilerini tebrik ediyorum. Her zaman geleceğimiz olan çocuklarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Benimde geçmişinde spor vardır. Uzun yıllar basketbol oynadım. Geçmiş yıllarda spor yapmak için şartlar uygun değildi. Şimdi her türlü imkan sunulmaktadır. Gençlerimiz daha büyük başarılara imza atacaklarını inanıyorum" ifadelerini kullandı.