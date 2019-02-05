Kocaman, Mutluluklara Ortak Oluyor
1 saat önce
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ederken, Kartepelileri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor.
AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, Rahmiye Mahallesi sakinlerinden Mücahit Sönmez ile Nurbanu Şahin'in nikah törenine katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreni sonrasında genç çifti tebrik eden Belediye Başkan adayı Kocaman, hediyesini verdi.
EDA İLE SELÇUK NİŞANLANDI
AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, Kartepe Belediyesi Koordinatörlerinden Yusuf Ödemir'in kızı Eda Özdemir ile Selçuk Örs'ün nişan törenine katıldılar. Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen nişan töreninde genç nişanlıların yüzüklerini taktı.
GÖKHAN İLE ŞEYDA NİŞANLANDI
Mustafa Kocaman ve beraberindeki heyet, son olarak Gökhan Uzan ve Şeyda Uzuner'in nişan törenine katıldı. Genç çiftin yüzüklerini takan Belediye Başkan adayı Kocaman, Allah tamamına erdirsin dileğiyle hediyesini verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:35 Kaynak: Bültenler
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