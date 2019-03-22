Son Dakika Haberleri: Kocaman, Ordulular ile Buluştu

Kocaman, Ordulular ile Buluştu

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, Marmara Ordulular Derneği'nin programına katıldı

Kocaman, Ordulular ile Buluştu, System.String[]

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve belediye meclis üyesi adayları Marmara Ordulular Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Halk konserine katıldılar.

Kartepe Acısu Kültür Merkezi'nde düzenlenen halk konserinde Ordulu Grup Tek, Gülbeyaz Demir, Abdullah Çun ile bazı sürpriz sanatçılar da sahne aldı.

KOCAMAN'A PLAKET

Dernek Başkanı Mehmet Çun "Derneğimizin etkinliğine katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Marmara Ordulular Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin etkinliğine katılan Belediye Başkan adayı Kocaman, başta dernek Başkanı Mehmet Çun başta olmak üzere herkesi tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Gecenin asınına Dernek Başkanı Çun tarafından Belediye Başkan adayı Kocaman'a plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:17 Kaynak: Bültenler

AK Parti, Marmara, Kartepe, Güncel
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