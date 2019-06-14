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Kocaman piknik sofrasında

2 saat önce

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Dumlupınar Mahallesi'nde son aşamalara yaklaşan Kanal Park Projesi'nde çalışmaları incelerken, Kartepeli hemşehrilerinin piknik sofrasına konuk oldu.

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, saha çalışmalarında Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanal Park'ta yapılan çalışmaları inceledi. Kartepelilerin çok önemli sosyal donatı projelerinden biri olan Kanal Park'ta Belediye Başkanı Kocaman, hemşehrilerinin piknik sofrasına misafir oldu.

İKİ MAHALLEYİ BİRLEŞTİRDİ

Kartepe Belediyesi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğü, Dumlupınar ve Ertuğrul Gazi Mahallelerini birleştiren, Ertuğrul Gazi Parkı ile bir kompleks olarak düşünülen Kanal Park ve Yürüyüş Yolu Projesi, Kartepelilerin en güzel sosyal donatı alanlarından biri haline geldi.

19 BİN METRE KARE

Kartepe ilçesinde farklı bölgelerde dinlence ve oyun parklarını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında toplamda 19 bin metrekarelik alanda planlanan Kanal Park ve Yürüyüş Yolu Projesi fitness aletleri, futbol sahası, yürüyüş yolları, kamelyaları, çocuk oyun grupları ve kafesi ile bir bütünlük oluşturacak şekilde dizayn edildi.

ÖRNEK OLACAĞIZ

Kanal Park ve Yürüyüş Yolu Projesi, Kartepemizin çok rağbet gören sosyal donatı alanlarından biri olacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Bir başka güzel Kartepemiz genç bir ilçe olmasına rağmen yeşil alanları ile nefes alan, sağlıklı, planlı düzenli kentleşen ilçelere örnek olacaktır. Bu anlamda Rabbimizin bahşettiği ve geçmiş dönem başkanlarımızın yaptığı güzellikleri geliştirmeye, yerlerini eklemeye devam edeceğiz. Kartepemiz her geçen gün gelişen bir ilçedir. Kocaeli'nin en genç ilçesi Kartepemiz olması karşın çok hızla gelişmiştir. Bundan sonrada yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Kartepemiz bir başka güzel olacaktır" şeklinde konuştu.

KOCAMAN; "BENDE SİZİ ÇAYA BEKLİYORUM"

İncelemeler sırasında piknik yapan hemşehrilerinin davetini kırmayarak sofralarına konuk olan Başkan Kocaman "Güzel hava güzel ve sevgi dolu hemşehlerim burada. Ne güzel daha ne olsun. Davetinize teşekkür ederim. Ağzınızın tadı, mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun. Bende sizi çaya bekliyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:33 Kaynak: Bültenler
Mustafa Kocaman, Kartepe, Güncel
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