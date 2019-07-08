Kocaman saha çalışmalarını hızlandırdı

Kartepe'lilerin çok yüksek teveccühüyle, en yüksek oyu alan birinci ilçe olarak seçimi kazanan ve göreve başlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman, ilk günden itibaren yoğun bir misafir trafiği ile karşı karşıya kaldı. Zahmet edip gelen tüm misafirlerim başımın tacıdır diyen Başkan Kocaman "Bu ziyaretler aynı zamanda bizim için önemli bir istişare kanalı da olmaktadır." dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla Mahalleleri'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

ÜST YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE HIZ VERİLDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet, Sarımeşe, Emekevler ve Uzuntarla Mahalleleri'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve çalışanlara kolaylık diledi. Başkan Kocaman; "Kartepe'mizin birçok noktasında devam eden üst yapı ve çevre düzenleme çalışmalarımıza hız verdik ve yakından takip ediyoruz. Belediyemiz çözüm odaklı çalışmalarını titizlikle yürütüyor." açıklamasında bulundu.

UZUNTARLA SPOR KOMPLEKSİ VE KÜLTÜR MERKEZİ YÜKSELİYOR

Belediye Başkanı Kocaman Uzuntarla Mahallesinde yapım süreci devam eden Spor Kompleksi ile Kültür Merkezi Projesini de inceledi. Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini de dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, "Uzuntarla mahallemizde yapım süreci devam eden Spor Kompleksi ve Kültür Merkezi projelerimiz bittiği zaman bölgemize ve bölge insanımıza çok yakışacak iki güzel proje olacak. İnşaat sürecinin vaktinde bitirilebilmesi, bir an evvel hemşehrilerimizin hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz..." dedi.

Belediye ekipleri çalışmalarını hızla nihayete erdirmek için büyük gayret gösteriyor.