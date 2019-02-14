Kocaman, "Sosyal Belediyecilik Anlayışını Genişleteceğiz"

Kartepe'nin 32 mahallesinde seçim çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, beraberinde İlçe Başkanı Sadık Yılmaz ve ilçe yöneticileriyle birlikte Balaban Mahallesi geçmiş dönem muhtarı Süleyman Arapoğlu ve Adnan Dizdaroğlu ile Acısu Mahallesi'nde Ali Altunbaş'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

BELEDİYECİLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ

Kartepeli hemşerilerinin istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkan adayı Kocaman "Kartepe Belediyesi olarak hastalıkta ve sağlıkta her zaman hemşerilerimizin yanında olduğumuzu bütün çalışmalarda ortaya koyduk. İnşallah bu hizmetlere yeni dönemde de devam edilecektir. Tevazu, samimiyet, gayret ile gönül belediyeciliğinin merkezi Kartepe'miz olacaktır inşallah" şeklinde konuştu.