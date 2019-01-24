Kocaman, "Turizm, Vazgeçilmezimiz Olacak"

AK Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, SKM programları kapsamında İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Tandoğan Özdemir ve ilçe yöneticileri ile birlikte Kartepe Turizm Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretinde "Kartepe, turizmin merkezidir" diyen Kocaman, "31 Mart sonrasında da seçimi kazandığımızda asla vazgeçemeyeceğimiz konu turizm olacaktır" ifadelerini kullandı.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretinden dolayı Mustafa Kocaman'a teşekkür ederken, fikir ve önerilerini kendisine aktardılar. Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, "Bugünün ve geleceğin Türkiye'sinin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Ondan güç olarak yolumuza devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

OMUZ OMUZA HİZMET EDECEĞİZ

"Kartepe turizmin merkezidir" diyen Kocaman, "Turizm, bizim asla vazgeçemeyeceğimiz bir konudur. Kartepe'yi turizmiyle anılan bir yer haline getireceğiz. Bu zamana kadar bunun için birçok çalışma yapıldı. Biz bu çalışmaları daha ileriye götürmek adına çalışmalar yürüteceğiz. Kartepe'ye değer katabilecek tek parti AK Parti'dir. Omuz omuza ilçemize hizmet edeceğiz. Her zaman bir arada hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.