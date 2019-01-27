Kocaman: "Üst Tarafı Yakalamaya Çalışıyorduk"

Spor Toto Süper Lig 'in 19. hafta maçında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Üst tarafı yakalamaya çalışıyorduk bu maçta buna hizmet edecek maçlardan biri olarak gözüküyordu" dedi.

Spor Toto Süper Lig 'in 19. hafta maçında Antalyaspor'u evinde 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, "Üst tarafı yakalamaya çalışıyorduk bu maçta buna hizmet edecek maçlardan biri olarak gözüküyordu" dedi.



Maç sonu Büyükşehir Stadyumunda yapılan basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman maçı değerlendirdi. Teknik Direktör Kocaman, "Özellikle ligin üst tarafı sıkışıklığı bir taraftan puan sıkışıklığı bir taraftan maç kazanamadığınız zaman aşağı doğru sizi itme ihtimali barındırdığı gibi eğer biraz seri yakalayabilirseniz bir anda farklı pozisyonları var eden bir hali var. Tam da böyle başladık bugün maça çünkü bir taraftan arkamızdaki rakiplerle aramızı açmaya çalışırken bir taraftan da üst tarafı yakalamaya çalışıyorduk bu maçta buna hizmet edecek maçlardan biri olarak gözüküyordu ancak hemen ön girişten sonra rakibimize bağlamak lazım. Antalyaspor ligin ilk 5 haftasındaki nispeten biraz daha hem gol atan aynı zamanda da çok fazla gol yiyen yaklaşık bir buçuk maç ortalaması gol atma ortalamasına sahip olup iki buçuğa yakın da gol yiyen halini Başakşehir maçından sonra da tamamen değiştirmiş daha bekleyen daha birbirine yakın daha sert ve kolay pozisyon vermeyip aynı zamanda da kolay gol yemeyen bir takım olarak gözüküyordu. Son 13 maçtan itibaren gol ortalamaları 0.8'e düşerken, yedikleri de 0.7'ye düşmüştü ki neredeyse iki maçta bir gol yiyen bir takım pozisyonundayız. Son 6 maçta da dördünde gol yememişlerdi. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman esas olay itibariyle maçı çok istiyoruz ve benzeri şeyler konuşuyoruz ama ortaya çıkan şu vardı, gerçek şuydu, yüksek şiddette enerjiye ihtiyacımız var ama bu enerjiyi sadece harala gürele bir oyunla değil, daha fazla sabırlı bir oyunla yapmak zorundaydık. Onların o bloğunu hem kenarlara doğru genişletmek, aynı zamanda da kendi kalelerine doğru biraz daha itmek zorundaydık. Ana planımız buydu. Ama kağıt üstündekiyle saha içinde çıkan her zaman uymuyor. Bugün uyanlardan bir tanesiydi. Başından sonuna kadar son derece doğru, iyi, güzel oynayarak sonuca da gitmesini başardı oyuncular. O nedenle tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Teknik Direktör Aykut Kocaman maçın başında yaptıkları koreografi için ve maçın sonuna kadar takıma destek verdikleri için taraftara teşekkür etti. - KONYA

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