Kocaman, Uzunbey Köprüsü çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzunbey Mahallesi'nde yapımına başlanan köprü çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Uzunbey Mahallesi'nde inşasına devam edilen Uzunbey Köprü çalışmalarını yerinde incelerken, yetkililerden bilgi aldı. Ağır tonajlı araçların çok sık kullandığı Uzunbey Köprüsü'nün çalışmaları, alınan yatırım kararı ile birlikte inşaatına başlandı. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 24.50 metre uzunluğundaki Uzunbey Köprüsü'nde, 100 cm uzunluğunda 23 adet kiriş montajı yapılacak. İnceleme sırasında Belediye Başkanı Kocaman'a Uzunbey Mahalle Muhtarı Nuran Öztürk eşlik etti.

İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kocaman, "Bölge halkımızın ve muhtarlarımızın köprümüzün revizyonu ile ilgili talepleri vardı. Büyükşehir Belediyemizle birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda yatırım kararı alındı ve pandemi normalleşme süreci ile birlikte hemen çalışmalarımızı başlattık. Revizyon tamamlanınca köprümüz ve ulaşım daha konforlu ve güvenli bir hale gelecek. Her geçen gün hizmetlerimize hız veriyoruz, şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ