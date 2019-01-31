Kocaman ve Yılmaz, Kartepe Esnafını Gezdi

AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Niyazi Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın ve ilçe yöneticileriyle birlikte Emekevler Mahallesi'nde seçim çalışmalarına devam etti.

ESNAFIMIZIN DİK DURUŞU

Emekevler Mahallesi'nde bulunan işyerlerinde esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan adayı Kocaman, Kartepe'de yapılacak olan projeler hakkında esnafa bilgiler verdi. Seçimler öncesinde ülke üzerinde oyunlar oynanmak istendiğini belirten Kocaman, "Son dönemlerde çeşitli yiyecek maddeleri üzerinden operasyon yapılmak istenildi. Esnafımızın dik duruşu ile bu oyunları bozuldu" şeklinde konuştu.

BU BİR BAYRAK YARIŞI

"Tevazu, samimiyet, gayret ile gönül belediyeciliği şiarıyla tüm Kartepe'yi dolaşmaya gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" diyen Kocaman "Halkımız her zaman ülkesinin ve liderinin yanında olmuştur, bundan sonrada olacaktır. 31 Mart seçimlerinde AK Parti belediyeciliği devam edecektir. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizlere emanet edilen bayrağı zamanı gelince bizde teslim edeceğiz. O zamana kadar Kartepe'miz için elimizden gelen en iyi şekilde hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.