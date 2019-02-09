Kocaman Yürekli Miniklerden Yemen'e Yardım Eli

Uşak Ahmet Hamdi Akseki
4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri harçlıklarından artırdıkları paraları Yemen
'e gönderdi. Diyanet İşleri
Başkanlığının başlattığı "Yemen'e Sessiz Kalma" kampanyasına kayıtsız kalmayan minikler topladıkları 3 bin 506 lirayı Uşak İl Müftülüğü'ne teslim etti.
Öğrencileri kursta ziyaret eden Uşak il Müftü Vekili İshak Göksel burada yaptığı konuşmada Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an Kursu hizmetlerinde yeni bir çığır aştığını, bu konuda Uşak ilinde de 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu sayısında iyi bir gelişme olduğunu söyledi. Göksel, "İçinde bulunduğumuz bu Kur'an Kursunda 9 tane sınıfımız var, Uşak genelinde de 13 tane Kur'an Kursumuz oldu. Yaklaşık olarak 500 civarında öğrencimiz 4-6 yaş Kur'an Kurslarımızda eğitim öğretim görüyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda Uşak'da 4-6 yaş Kuran
kursu sayımız artacak, buna ilçelerimiz de dahil, bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere büyük teşviki var, valiliğimizin teşviki, desteği var. Bu Kur'an kurslarımıza destek olan, yapımında emeği geçen bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Geçen aylarda Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye
genelinde "Yemen'e Sessiz Kalma" diye bir yardım kampanyası başlattığını hatırlatan Göksel açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Uşak ilimizden yaklaşık olarak 135 bin lira civarında bir yardım toplanmıştı. Bu manada yine bu Kur'an kursunda okuyan yavrularımız da kendi aralarında harçlıklarından biriktirmiş oldukları paralarla Yemen'e destek oldular. 3 bin 506 lira para toplamışlar yavrularımız. Çocuklarımız hakikaten büyükler kadar belki daha fazla duyarlılar. Ben buradan çocuklarımıza bu bilinci kazandırdıkları için hocalarımıza, velilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Milletimize teşekkür ediyorum, gerçekten milletimiz dünyanın neresinde olursa olsun aç, açıkta kalan, mazlum durumda olan kişilerin milletine bakmadan, ırkına, dinine bakmadan yardım elini uzatıyor, bu da bunun en güzel örneklerinden biri oldu. Ben tekrar Uşak halkına, milletimize, yavrularımıza teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu. - UŞAK