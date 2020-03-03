Kocaman yürekli öğrencilerden kahraman Mehmetçiğe selam - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaman yürekli öğrencilerden kahraman Mehmetçiğe selam - Son Dakika

Kocaman yürekli öğrencilerden kahraman Mehmetçiğe selam

6 saat önce

Malatya'da öğrenciler, trafik eğitimi esnasında hep birlikte ayağa kalkarak Mehmetçik için selam durdu.

Kocaman yürekli öğrencilerden kahraman Mehmetçiğe selam, System.String[]

Malatya'da öğrenciler, trafik eğitimi esnasında hep birlikte ayağa kalkarak Mehmetçik için selam durdu. Öğrenciler, kahraman Mehmetçik için ise mektup yazarak duygularını dile getirdi.


Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerince trafik eğitimi verilen özel bir okulun öğrencileri, "Bahar Kalkanı Harekatında" görev yapan Mehmetçiğe selam durarak destek oldu. Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından trafik eğitimi verilen öğrenciler ders arasında öğrenciler sürpriz bir şekilde ayağa kalkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Kahraman Mehmetçik için selam durarak, duygu dolu anlara neden öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere daha önceden yazmış oldukları moral mektuplarını da okudu. Öğrenciler, harekatla ilgili duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları üzerinde Asker ve Türk Bayrağı olan zarfların içine koyarak, yazılan adreslere ulaştırılmak üzere PTT'ye teslim etti. Son günlerde yaşanılanlar nedeniyle hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını belirten öğrenciler, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan askerler olmak üzere güvenlik güçlerine teşekkür etti. Öğrenciler, "Asker ağabeylerimiz, bizleri düşmanlardan korumak için Suriye'de görev yapıyor. Biz yataklarımızda rahat uyuyorsak onların sayesinde. Bugün üzerine basabileceğimiz vatan toprağı olmazsa, başarılı öğrenci olmamızın hiçbir öneminin olmadığını söylediler. Bunun üzerine bizleri koruyan, ülkemizde rahat ve özgürce yaşamamızı sağlayan askerlerimize moral mektubu yazmak istedik" diyerek duygularını dile getirdi.


Öğrenciler programın sonunda ise jandarma trafik timiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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