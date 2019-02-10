Kocamaz: "Allah'ın Verdiği Enerjiyi Mersin Halkının Hizmetine Sunduk"

Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı ve İyi Parti Adayı Burhanettin Kocamaz
, belediyeciliğin hem zor hem de vebali ağır bir görev olduğunu belirterek, "Bu görevi yaparken belediyeyi beyt-ül mal bileceksiniz. Orada tüyü bitmedik yetimin hakkı olduğunu bileceksiniz. Çünkü vatandaş size, 'Benim hakkımı koru, benim sana teslim ettiğim beyt-ül malı koru' diye görev veriyor" dedi. Toroslar
ilçesindeki seçim ofisinin açılışına katılan Kocamaz, 31 Mart'taki seçimlerde herkesin mutlaka sandığa giderek oy kullanması çağrısında bulundu. Konuşmasında, 30 Mart 2014 gecesi Mersin için bir şiir yazdığını hatırlatan Kocamaz, "Şiirimde, 'Mersin anavatanım, mazim ve geleceğim. Mersin'i sahiplenip, ömrümü vereceğim. Mersin'i nakış nakış işleyip öreceğim. Barış, sevgi, kardeşlik şiarımdır bilene' demiştim. Evet o günden bu yana Cenabı Allah'ın verdiği enerjiyi Mersin halkının hizmetine sunduk. Gece demedik, gündüz demedik, yaz demedik, kış demedik, yağmur demedik, çamur demedik. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar çözülememiş birçok problemi çözdük. Vatandaşlarımız dua etti, biz de şevkle onların bize verdiği enerjiyi, yine onların emrine harcadık" diye konuştu.
"Çok büyük mesafeler kat ettik"
Belediyeciliğin hem zor hem de vebali ağır olan bir görev olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Bu görevi yaparken belediyeyi beyt-ül mal bileceksiniz. Orada tüyü bitmedik yetimin hakkı olduğunu bileceksiniz. Çünkü vatandaş size, 'Benim hakkımı koru, benim sana teslim ettiğim beyt-ül malı koru' diye görev veriyor. Mersin gerçekten hizmete aç bir kent. Bütün ilçelerinin maalesef büyükşehir adı altındaki durumu vahim. Adımız büyükşehir ama içi boş bir büyükşehir olarak biz bu Mersin'i devraldık. O günden bu yana gece- gündüz çalışıyoruz. Çok büyük mesafeler kat ettik. Ama takdir edersiniz ki, 95 yıllık bir cumhuriyet tarihinde, hele de son bizden önceki 15 yıldır ihmale uğramış bir büyükşehrin bütün problemlerini 58 ay içerisinde çözüme kavuşturmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
"Büyükşehir Belediyesi hizmet hamlelerine hazır"
Konuşmasında Mersin'in her zaman cazibe merkezi bir kent olduğundan ve öneminden söz eden Kocamaz, "Şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi
hizmet hamlelerine hazır durumda. Mersin önemli bir şehir. Tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar her zaman cazibe merkezi olmuş. Bu nedenle de birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir şehir. Stratejik bir şehir. Doğal güzellikleriyle, konumuyla, ürettiği ürünlerle gerçekten özel ihtimam isteyen bir şehir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir şehrin acemi eller elinde geleceğinin heba edilmesine asla izin veremeyiz. Mersin sevdalıları buna asla izin veremez. Bir şekilde Mersin'in önünü kesmek isteyenlere inat, bir şekilde bizim Mersin'e verdiğimiz hizmetlerden rahatsızlık duyanlara inat, bir şekilde Mersin gibi demografik yapısı karışık bir kentte barış, huzur ve kardeşliği tesis etmemizden rahatsızlık duyanlara inat Mersin'e hep birlikte sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.
Son 6 aydır yaşananlardan dolayı bu yerel seçimde Mersin'in odak noktası haline geldiğini, tüm Türkiye
'nin Mersin'i takip ettiğini belirten Kocamaz, şöyle devam etti; "Dolayısıyla biz demokrasiyi kendilerine göre uygulamaya çalışanlara karşı, 'ben yaptım oldu, ben ne dersem o olur, ben Mersin halkını tanımam' diyenlere karşı bir demokrasi mücadelesi olacak ve bu kendilerine göre demokrasi anlayışına, Türkiye'ye bir mesaj vererek dur deme zamanı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu yol kutlu bir yol. Her zaman söylüyoruz. Bizim olduğumuz yerde barış olur, bizim olduğumuz yerde sevgi olur, bizim olduğumuz yerde kardeşlik olur. Bizim olduğumuz yerde huzur olur, bizim olduğumuz yerde hizmet olur. Hep beraber Mersin olur, Türkiye olur."
Turhan: "İnsanlığa hizmeti vazife bildik" İYİ Parti
Toroslar Belediye Başkan Adayı Ender Turhan ise seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmasında, yola çıkarken büyüklerden feyz alarak çıktıklarını dile getirerek, "Şeyh Edebali
diyor ki, 'Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın'. Biz de bu düsturdan yola çıkarak, insanlara ve insanlığa hizmeti her zaman kendimiz için vazife bildik. Asla koltuk sevdalısı olmadık. Ben o koltukları görmüş bir ailenin çocuğuyum. Ben hizmete ve sizin emrinize talip oldum. Allah sağlık verdiği sürece de sizlere her zaman hizmet edeceğim. Ben bu güne kadar kimsenin nereli olduğuna, ırkının, mezhebinin ne olduğuna bakmaksızın her zaman sizin yanınızda oldum. Yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdim. Rabbim 20 yıllık mücadele hayatımda bana belediyeciliğin duayeni, bilge insan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gibi bir insanla yol yürümek nasip etti. 31 Mart'ta bu görevi bize verdiğiniz takdirde Kocamaz başkanımla beraber Toroslar'ın 67 mahallesinde, bin 72 kilometrekarede her zaman size hizmet etmeye, her zaman yanınızda olmaya şahsım adına söz veriyorum" dedi. - MERSİN