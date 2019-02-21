Kocamaz Artık DP Adayı
39 dakika önce
Evrakı İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği için İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin (DP) adayı olduğu kesinleşti.
Evrakı İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği için İYİ Parti
'den Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
'ın Demokrat Parti
'nin (DP) adayı olduğu kesinleşti.
31 Mart yerel seçimlerinde MHP
'den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. 19 Şubat'ta evrakının İl Seçim Kurulu'na teslimi saat 17.00'den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti'den adaylığı ön plana çıkmıştı. DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın DP'den adaylığının kesinleştiğini söyledi. Kadızade, "Şu an itibariyle Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdır" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:16 Kaynak: İHA
Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin Adayı Olarak Seçimlere Girecek
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