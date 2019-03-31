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Kocamaz: "Demokrasimize Hayırlı Olsun"

28 dakika önce

Kocamaz: "Demokrasimize hayırlı olsun" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, eşi Hatice Kocamaz ile birlikte oyunu kullandıMERSİN - İYİ Parti ve Demokrat Parti'den adaylığı kabul edilmediği için seçimlere giremeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, oyunu kullandı.

Kocamaz: "Demokrasimize hayırlı olsun"
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, eşi Hatice Kocamaz ile birlikte oyunu kullandı

MERSİN - İYİ Parti ve Demokrat Parti'den adaylığı kabul edilmediği için seçimlere giremeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, oyunu kullandı. Kocamaz, "Demokrasimize hayırlı olsun" dedi.
Başvuru belgeleri İl Seçim Kurulu'na geç teslim edildiği için İYİ Parti'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmeyince Demokrat Parti'den aday olan, ancak buradan da ret kararıyla karşılaşan Başkan Kocamaz, oyunu, eşi Hatice Kocamaz ile birlikte kullandı. Kocamaz, sabah saat 09.00'da oy kullanacağı merkez Yenişehir ilçesindeki 50. yıl Gökçeller İlkokulu'na geldi. Oyunu kullandıktan sonra hayırlı olmasını dileyen Kocamaz, okul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Sözlerine, "Demokrasimize hayırlı olsun" diyerek başlayan Kocamaz, çok uzun uğraşlardan sonra bugüne, sandığın başına geldiklerini söyledi. Kocamaz, "İnşallah bu sandıktan da memleketim için, demokrasimiz için, cumhuriyetimiz için hayırlı bir netice çıksın istiyoruz, bunu bekliyoruz. zor bir süreçti. yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Ama milletimiz, demokrasinin beşiği Mersin'de bütün bu yaşananlardan sonra mutlaka memlekete, demokrasiye sahip çıkacaktır. biz halkımıza güveniyoruz. 1946 ve 1950'de yaşanan hadiselerden sonra Mersin'de ilk defa bir kadın göreve gelmişti. Hayırlısı olsun. Umutla bekliyoruz ve Mersin'de başlatılan hizmetlerin devamını diliyoruz" dedi.
Kocamaz, daha sonra eşiyle birlikte okuldan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Hatice Çarpar, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Politika
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