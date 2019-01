Kocamaz: "Elimizde Arsa Olmadığı İçin İlçe Belediyelerine Arsa İçin Yalvarıyoruz"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesisi yapmak için arsası olmadığını belirterek, "Elimizde arsa olmadığı için ilçe belediyelerine yalvarıyoruz, 'Bize arsa verin de tesis yapalım' diye.

Başkan Kocamaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 20-31 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Niyazi Oksal TFF GRASSROOTS - C Antrenör Kursu'nun açılış törenine katıldı. Tarsus'ta amatör futbolun simge isimlerinden biri olan Niyazi Oksal anısına gerçekleşecek antrenör kursunun açılış töreni Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.



Kocamaz'dan Mersin İdman Yurdu yönetimine tepki



Törende konuşan Başkan Kocamaz, antrenör kursuna katılanlara başarılar diledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Tarsus'tan bu yana sporun her türlüsüne destek verdiklerini vurgulayan Kocamaz, "Ama spor, özellikle de profesyonel futbol biraz nankör. Siz ne kadar destek verirseniz verin, destek verdiğiniz kulüp başarılı olursa problem yok. Ama başarısız olursa sizin o verdiğiniz desteklerin hepsi bir anda göz ardı edilir ve sizi hedef tahtasına oturtmaya çalışırlar. Bugün Mersin İdman Yurdu'na maalesef bizden başka destek veren olmamasına rağmen, tesisi kendilerine açmamıza rağmen, gerek yöneticiler tarafından gerekse taraftarlar tarafından çok hakaretamiz ifadelerle bize saldırdıklarını görüyoruz. Bunu da kınıyoruz. Halen tesisin içerisinde bulunacaksınız, halen tesisten faydalanacaksınız, halen zaman zaman maddi destek alacaksınız ama bir türlü memnun olmayacaksınız. Bu gerçekte kabul edilebilir bir durum değil" dedi.



"Spor ahlakı olmayan sporcular örnek davranışlarda bulunmuyor"



Mersin'de 200'ün üstünde amatör spor kulübü olduğunu dile getiren Kocamaz, "Biz hepsine eşit mesafede durmak durumundayız. Hepsi bizim takımımız. Gönül arzu eder ki, bu takımlar dayanışma içerisine girsin ve Mersin'den her branşta güzel ve başarılı takımlar ortaya çıksın. Bu işin başında spor ahlakı var. Spor ahlakıyla ahlaklanmayan sporcular, gerek sahada gerek dışarıda gerek spor yaparken gerekse de yöneticilik yaparken maalesef çemberin dışına çıkıyorlar ve örnek davranışlarda bulunmuyorlar. Oysa spor, her şeyiyle örnek alınması gereken bir etkinlik. Bu sporcuların başında da sizler olacaksınız. Sizler eğittiğiniz sporcuları Aziz Atatürk'ün belirttiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı yetiştirebilirseniz fair play anlayışıyla maç yaparlar, centilmence mücadele ederler ve edep sınırlarını zorlamazlar. Bu işin başı sizden başlıyor" şeklinde konuştu.



"Elimizde arsa olmadığı için ilçe belediyelerine arsa için yalvarıyoruz"



Tarsus'ta spor konusunda çok büyük yatırımlar yaptıklarına işaret eden Kocamaz, Tarsus'ta tek ilçenin tek belediye başkanı olduğu için tesis arazilerini, imar planlarını yaparken kendilerinin koyduğunu ve uygulama ile onların tamamını belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Arsa olduğu zaman tesis yapmanın kolay olduğunu kaydeden Kocamaz, "Ama Mersin'de bir çatal kazık var. Bir Büyükşehir, bir de altında diğer 4 ilçe var. Arsa konusunda da Büyükşehir bu belediyeler arasında en fakiri. Tabiri caizse dikili bir ağacı bile yok. Nasıl bugünlere gelmişiz bu da tartışılabilir ama inşallah bu yeni 5 binlik planlarla birlikte bazı şartlar koyduk. 4 bin metrekareyi geçen belediye hizmet alanları ya da kamu alanları Büyükşehir'e devredilir diye bir madde koyduk. Sırf sosyal donatı tesislerini yapalım, bu futbol sahalarını yapalım, spor tesislerini yapalım diye" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediyesi'nin elinde arsa olmadığı için ilçe belediyelerinden tesis yapmak amacıyla arsa istediklerini belirten Kocamaz, "Şimdi biz elimizde arsa olmadığı için ilçe belediyelerine yalvarıyoruz, 'Bize arsa verin de tesis yapalım' diye. Ama maalesef onlardan da aynı sıcaklığı göremiyoruz. Onun için biraz daha sabretmemiz lazım. 5 binlik planlarla ilgili uygulamalar tamamlandığı andan itibaren Mersin'in her tarafına elimizdeki arsalar nispetinde eşit tesisler yapmaya çalışacağız. Çünkü buna ihtiyacımız var. Merkezde nüfusumuz 1 milyonu aşmış ama yeterince spor tesisimiz maalesef yok. Özellikle gençlerin sağlıklı yetişebilmesi, spor yapabilmesi için mutlaka bu tür tesislerin bir an evvel yapılması gerekiyor. Tabi belediyeler seçim sonucunda gelen yöneticilerle idare ediliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde şayet halkımız bize devam dediği takdirde zaten şu anda programlarımız içerisine de koyduruyoruz. Bu tesislerimizi inşallah Mersin'e kazandırmak bizlere nasip olur" diye konuştu.



Tören sonunda Başkan Kocamaz'a, Niyazi Oksal'ın yeğenleri tarafından Türk Bayraklı forma ile TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir tarafından da plaket takdim edildi. - MERSİN

