Kocamaz: "Engellilerimize Yönelik Pek Çok İlke İmza Attık"

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz , Mersin'de engellilere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve ilklere imza attıklarını belirterek, "Mersin'i engelli dostu bir kent yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz" dedi.Başkan Kocamaz, 'Beyaz Baston Körler Haftası' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arasının Beyaz Baston Körler Haftası olarak anıldığını anımsatan Kocamaz, beyaz bastonun çıkış hikayesini de anlattı. 1921 yılında Londra 'da trafik kazası sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi ve dikkat çekmesi için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başladığını belirten Kocamaz, "Bu deneyim o denli başarılı olur ki, 1931'de Fransız Körler Örgütü , körlerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır. ve bu simgeyle beraber dünyada her yıl 7-14 Ocak tarihleri 'Beyaz Baston Körler Haftası' olarak kabul edilerek, resmi ve sivil çeşitli kuruluşlar yaptıkları etkinliklerle göz sağlığının önemini vurgulamakta, görme özürlü kişilerin bu durumdan kaynaklanan sorunlarına çözüm yolları araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.Beyaz bastonun, sosyal etkinliklere katılma ve bağımsız hareket edebilme yeteneklerini arttırması itibari ile görme engellilerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolü olduğunu vurgulayan Kocamaz, Mersin'de engellilere yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalardan örnekler verdi. Türkiye 'ye örnek olacak uygulamaların altına imza attık" Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, engellilerin yaşadıkları tüm sorunları çözerek Mersin'i Engelli Dostu Bir Kent yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde attıklarının altını çizen Kocamaz, Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ilk büyükşehir belediyesi olmanın da haklı gururunu yaşadıklarını kaydetti. 2015 yılında hazırladıkları Erişilebilirlik Yönetmeliği kapsamında Türkiye'ye örnek olacak pek çok uygulamanın altına imza attıklarını dile getiren Kocamaz, şöyle devam etti: "İlgili resmi ve sivil kuruluşlarla işbirliği yaparak Engelsiz Otel, Engelsiz Tatil, Engelsiz Bina, Engelsiz İbadethane, Engelsiz Banka projelerini hayata geçirdik. Yeni yapılmakta olan yol ve kaldırımlar ile toplu taşıma araçlarını erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirdik. Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin sosyal hizmet alanlarını engelsiz hale getirdik; engelli yürüyüş yolu, rampalar, engelli hatları inşa ettik; uygun yerlerde akü şarj cihazlarını hizmete açtık. Belediyemizin merkez binasını, Engelli Danışma Merkezlerimizi, Kongre ve Sergi Sarayımızı, belediyemize bağlı spor ve konaklama tesislerimizi erişilebilirlik standartlarına kavuşturduk."Gezici Göz Sağlığı Tarama Araçları ile çocuklarda sık rastlanan enfeksiyon ve alerji, göz tembelliği, şaşılık ve doğumsal katarakt muayenesi, yetişkinlerde ise görme keskinliği, katarakt, diyabetik retipoti, sarı nokta, glokom, enfeksiyon ve alerji muayeneleri yaptıklarını ifade eden Kocamaz, engellilere yönelik çalışmalarından dolayı Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından "Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü" ile onurlandırıldıklarını vurguladı. Ayrıca, 14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında New York 'ta yapılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler 9. Toplantısı'nda "Erişilebilirlik Ödülünü" almaya hak kazandıklarını da anımsatan Kocamaz, "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesi ile bu konudaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasını temenni ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu engelsiz bir gelecek dileği ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MERSİN