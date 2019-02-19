Son Dakika Haberleri: Kocamaz'ın Adaylığına Yüksek Seçim Kurulu Karar Verecek

Kocamaz'ın Adaylığına Yüksek Seçim Kurulu Karar Verecek

32 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi.

Kocamaz'ın Adaylığına Yüksek Seçim Kurulu Karar Verecek, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı, aday listesinin İl Başkanlığı tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaklaşık yarım saat geç teslim edilmesi nedeniyle riske girdi. Kocamaz'ın adaylığına YSK'nın karar vereceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00'den sonra YSK'ya teslim etti. Listelerin teslimi mesai saati bitiminden yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşirken, YSK görevlilerinin listeyi tutanak tutarak teslim aldığı öğrenildi. Tüm bu gelişmelerin ardından Kocamaz'ın adaylığına YSK'nın karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan yaşanan gelişmeler üzerine İYİ Parti Mersin il yönetiminin görevden alındığı ileri sürülürken, Kocamaz ve İYİ Parti Mersin İl Başkanlığınca konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:54 Kaynak: İHA

Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti, Mersin, Politika
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