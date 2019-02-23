Son Dakika Haberleri: Kocamaz'ın DP'den Adaylığına İtiraz Edildi

Kocamaz'ın DP'den Adaylığına İtiraz Edildi

1 saat önce

Başvurusu İl Seçik Kuruluna geç yapıldığı için İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayınca Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi.

Kocamaz'ın DP'den Adaylığına İtiraz Edildi, System.String[]
Başvurusu İl Seçik Kuruluna geç yapıldığı için İYİ Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamayınca Demokrat Parti'den (DP) adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi. Burhanettin Kocamaz, aday olabilmek için bulunan formül çerçevesinde DP'den Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, başvuru evrakını, 21 Şubat'ta Mersin İl Seçim Kurulu'na teslim etmişti. İl Seçim Kurulu, 22 Şubat'ta aday listelerini askıya çıkarmış, Kocamaz da listede DP adayı olarak yer almıştı. Edinilen bilgiye göre, Kocamaz'ın adaylığına bir kişi itiraz ederek, Mersin İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdi.

"ADAYLIĞIMIZA KİM İTİRAZ EDERSE BU KUMPASI ONLAR YAPMIŞTIR DEMİŞTİM"

Kocamaz, itiraza tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kocamaz, "Bildiğiniz gibi bir kirli el önümüzü kesmek, halkımızla bağımızı koparmak ve Mersin'e yapacağımız hizmetleri engellemek için oyun üstüne oyun tezgahlıyor. Bağımsız aday ol dediniz bağımsız gibi bir partiden, Demokrat Parti'den aday olduk. Derdiniz ne? Bizden daha ne istiyorsunuz? Adaylığımıza kim itiraz ederse bu kumpası onlar yapmıştır demiştim. Adaylığımıza itiraz edenlerden bu kumpasın arkasındakilerin kim ya da kimler olduğu gün gibi aşikar. Biz önce Allah'a sonra da devletimize ve bağımsız yargımıza güveniyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan, İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan aday listelerine itiraz süresi bugün akşam saat 17.00'de sona erecek. Seçim kurulları, 25 Şubat Pazartesi günü, yapılan tüm itirazları değerlendirerek sonuca bağlayacak.

(Kıymet Gökçe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

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