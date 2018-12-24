Son Dakika Haberleri: Kocamaz, Sel Mağduru Çiftçileri Ziyaret Etti

Kocamaz, Sel Mağduru Çiftçileri Ziyaret Etti

36 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta etkili olan aşırı yağış sonrası tarım alanları ve bahçeleri zarar gören Kulak ve Bahşiş mahallelerini ziyaret ederek, çiftçiler ile bir araya geldi.

Kocamaz, Sel Mağduru Çiftçileri Ziyaret Etti, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta etkili olan aşırı yağış sonrası tarım alanları ve bahçeleri zarar gören Kulak ve Bahşiş mahallelerini ziyaret ederek, çiftçiler ile bir araya geldi.

Kocamaz, Kulak ve Bahşiş mahallelerinde üreticilerle buluşarak, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Kocamaz, problemleri ilgili kurumlara ilettiklerini söyledi.

Her yıl sel baskını yaşandığını aktaran Kocamaz, "Hepinize geçmiş olsun, her sene yağışlardan sonra yaşanan bu manzara sebebiyle geçmiş olsun diyoruz. Her defasında bu sel baskını problemlerin çözümü konusunu kurumlarla, birimlerle konuşuyor ilgili yerlere iletiyoruz. Özellikle sel baskınlarının önlenmesi ile ilgili konuşuyoruz. Ama her ne hikmetse her yıl su sel baskınını yaşıyoruz. Üreticilerimizin daha kaliteli tarım yapılabilmesi için çok yoğun çaba gösterdik. Zor zamanlarında üreticimizin yanındayız. Problemlerin çözüm noktasında kendileriyle bir araya geliyoruz. Üreticilerimizin her zamana yanında olduk, onlara destek verdik" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Güncel
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