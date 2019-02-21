Kocamaz Şu An İtibariyle Demokrat Partinin Adayıdır"
2 saat önce
Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.
Demokrat Parti Mersin
İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz
olduğunu bildirdi.
Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.
Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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