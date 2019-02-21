Son Dakika Haberleri: Kocamaz Şu An İtibariyle Demokrat Partinin Adayıdır"

Kocamaz Şu An İtibariyle Demokrat Partinin Adayıdır"

2 saat önce

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Kocamaz Şu An İtibariyle Demokrat Partinin Adayıdır
Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, şu an itibariyle partilerinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Burhanettin Kocamaz olduğunu bildirdi.

Kadızade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili sürecin tamamlandığını söyledi.

Gerekli sürecin yapıldığını aktaran Kadızade, "Burhanettin Kocamaz şu an itibariyle Demokrat Partinin adayıdır. Hayırlı olsun." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Mersin, Demokrat Parti, Burhanettin Kocamaz, Güncel
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