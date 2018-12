Kocamaz: "Üreticilerimize Destek Sağlıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsuslu üreticilere fidan ve Yörüklere güneş paneli dağıtımı gerçekleştirdi.

Törende konuşan Kocamaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Mart 2014'ten itibaren Türkiye'deki 30 büyükşehir içerisinde bir farkındalık oluşturduklarını ifade ederek, "Geçen 57 aylık süre içerisinde tarım konusunda üreticilerimize, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimize çok büyük destekler verdik. Mersin geneline baktığınızda yaklaşık 550 kilometre su borusu dağıttık. Birçok susuz bölgelerimiz artık suya kavuşmuş durumda. Bunlar yıllar öncesinden yapılması gereken hizmetler. Geçmişte özel idare tarafından yapılamayan işler büyükşehir belediyesi marifeti ile yapıldı" dedi.



"Yörük kardeşlerimize güneş panelleri ile ışık olmaya çalışıyoruz"



Kocamaz, Mersinli üreticilere her anlamda ve her alanda destek verdiklerini ve sorunların çözümü noktasında üreticinin yanında olduklarını söyleyen Kocamaz, "Üreticilerimizi önce eğitip, bilinçlendiriyoruz daha sonra da zeytin, ceviz, lavanta, nergis soğanı, arı kovanı desteği sağlıyoruz. Torosların tepesinde gaz lambası ile hayatını sürdürmeye çalışan, dünyadan adeta kopmuş vaziyette ki Yörük kardeşlerimize bu güneş panelleri ile ışık olmaya çalışıyoruz. Geçmişte o çadırların içerisinde insanların dünyadan çok fazla haberi yoktu. Ama şimdi güneş panelleri ile televizyon seyredebiliyorlar. Daha sağlıklı bir hayat sürdürme şeklinde üretimlerine devam ediyorlar. Tabi ki keşke bütçemiz çok daha fazla olsa da daha fazla hizmet üretebilsek" diye konuştu.



"Çeyrek asırlık hizmet süremizde daima vatandaşımızı düşündük"



Görev yaptıkları süre boyunca vatandaş odaklı çalıştıklarını kaydeden Kocamaz, "Bizim 25 yıllık görev süremiz boyunca hizmetten ve vatandaşların hayatını kolaylaştırmaktan başka herhangi bir düşüncemiz olmadı, olamaz. Onların huzurunu, mutluluğunu artırmak, beklentilerine cevap verebilmek için mücadele ettik. Hizmet ettiğimiz bölgede insanlarımızın dualarını, desteklerini aldık. Her dönemde oyumuzu biraz daha arttırdık. Bizim olduğumuz yerde sadece sevgi, saygı, barış kardeşlik ve hoşgörü olur. Bugün geldiğimiz noktada tüm Mersin'in talebi doğrultusunda görevimize devam ediyoruz ve inşallah 31 Mart'tan sonra da devam edeceğiz. Bizim Allah'tan başka kimseden korkacak durumumuz yok. Bizim yüklendiğimiz vebalin altından kalkabilmek, Allah'a vereceğimiz hesabı en iyi şekilde verebilmek için mücadele ediyoruz. Bundan sonra da aynı minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Yapılan törende Tarsuslu üreticiye yüzde 50 hibe ile bin 200 adet ceviz fidanı ve yine yüzde 50 hibe ile 12 bin 586 adet zeytin fidanı dağıtımı yapılırken, 25 bin adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. 'Güneş Paneli Desteği Projesi' kapsamında ise Yörüklere yüzde 25 üretici katkılı, 62 adet güneş paneli dağıtıldı. - MERSİN

