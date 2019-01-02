Son Dakika Haberleri: Kocamaz, Yeni Yılda Hastaları Ziyaret Etti

Kocamaz, Yeni Yılda Hastaları Ziyaret Etti

17 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2018'in son saatlerinde hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kocamaz, Yeni Yılda Hastaları Ziyaret Etti, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 2018'in son saatlerinde hastanelerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kocamaz, 2018'in son saatlerinde Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören, yeni yıla hastane odalarında girecek vatandaşları ziyaret etti. Hastalara yeni yıl sürprizi yapan Başkan Kocamaz, tedavi gören hastalara yeni yılda sağlıklı ömür dileğini iletirken, vatandaşlar da kendilerini unutmayarak ziyarete gelen Kocamaz'a başarılarının devamını diledi.

Kocamaz, yeni yılın ilk saatlerinde ise kentin en kalabalık alışveriş merkezlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Vatandaşlar, kendilerine gül vererek yeni yılını kutlayan Başkan Kocamaz'a nazik davranışından dolayı teşekkür ettiler. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Güncel
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