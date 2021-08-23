"Kocamın raporu benden saklandı" diyen Survivor Sema Aydemir, yaşadığı kötü günleri anlattı

Survivor'daki performansıyla alkış toplayan milli atlet Sema Aydemir, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluğundan spor hayatına kadar birçok konudan bahseden Aydemir, "Gümbürtüye gittim" dediği zorlu evliliğinde yaşadığı kötü olayları anlattı.

Evlenmeden önce eşinin psikolojik rahatsızlıklarını bilmediğini söyleyen Aydemir, Survivor'un kendisi için çok önemli ve onun için bir kurtuluş olduğunu söyledi.

Sema Aydemir, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Spor olan yatkınlığın ne zaman başladı?", "Evliliğinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet gördün mü?", "Kumar borcundan dolayı nelere kaybettiniz?", "Survivor'dan elenmek için deli taklidin yaptığın doğru mu?" ve "Survivor All Star'a gider misin?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.