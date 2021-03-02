Son dakika haber! "Kocan cinayet işledi" diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar - Son Dakika

Son dakika haber! "Kocan cinayet işledi" diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar

02.03.2021 15:39

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve telefonla aradıkları kadını, "Kocan cinayet işledi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan ve telefonla aradıkları kadını, "Kocan cinayet işledi." diyerek kandıran dolandırıcılar, yaklaşık 45 bin lira değerinde bilezikleri alıp kaçtı.

İlçeye bağlı Yenikarahisar köyünde oturan 62 yaşındaki Nergis Kösedağ'ı telefonla arayan ve kendini jandarma olarak tanıtan şüpheli, Ulaş ilçesinde bir kadının öldürüldüğünü, olay yerinde kocasının kimlik kartının bulunduğunu, onu kurtarmak için evdeki ziynet eşyalarını ve paraları vermesi gerektiğini söyledi.

Dolandırıcılardan biri Kösedağ'ı telefonda oyalarken, diğeri de eve gelerek yaklaşık 45 bin lira değerindeki 3 altın bileziği kadından aldı.

Bir süre sonra eşi eve gelen kadın, dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Nergis Kösedağ, AA muhabirine, "Eşimi Ulaş'ta jandarma karakoluna götüreceklerini söylediler. İstememe rağmen eşimi telefona vermediler. Beni sürekli oyaladılar." dedi.

Arayan kişinin evde para olup olmadığını sorduğunu ve eve jandarma göndereceğini söylediğini belirten Kösedağ, "Evde kızımın 3 bileziğinin olduğunu söyledim. 'Jandarmayı gönderiyoruz, sen onları ver. Biz burada fotoğraflarını çekeceğiz, sen endişede kalma.' dediler. Eve gelen kişi telefonla konuşuyordu, kimliğimi vermiştim, onu elinden geri aldım. Ayağında spor ayakkabı, başında şapka ve ağzında maske olan kişiye altınları verdim." diye konuştu.

Süleyman Kösedağ ise köye geldiğinde eşinin dolandırıldığını anlayarak karakola suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"Ben yandım, başkaları yanmasın." diyen Kösedağ, suçluların bulunmasını istedi.

Son dakika haber! Kocan cinayet işledi diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar
Son dakika haber! Kocan cinayet işledi diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar
Son dakika haber! Kocan cinayet işledi diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar
Son dakika haber! Kocan cinayet işledi diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar

Yenikarahisar, Jandarma, Cinayet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 'Kocan cinayet işledi' diye korkuttukları kadının bileziklerini dolandırdılar - Son Dakika


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