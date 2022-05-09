"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı, gerçekten de kocasını öldürdü mü? - Son Dakika
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"Kocanı Nasıl Öldürürsün" kitabının yazarı, gerçekten de kocasını öldürdü mü?

09.05.2022 14:43

71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy, 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'yi Haziran 2018'de 1.4 milyon dolarlık hayat sigortası poliçesi nedeniyle öldürmekle suçlanıyor. Brophy suçsuz olduğunu ve kocasını gizemli bir saldırganın öldürdüğünü iddia ediyor.

New York Post'un haberine göre, Oregon eyaletine bağlı Multnomah bölgesindeki savcı Shawn Overstreet, 71 yaşındaki Nancy Crampton Brophy'nin, 2 Haziran 2018'de 63 yaşındaki kocası Daniel Brophy'i öldürmekle suçlandığını söyledi.
İddiaya göre, yazar, silahla önce sırtından vurduğu kocasına, yerdeyken de ateş etti. Savcı Overstreet, Brophy'nin bir hücre arkadaşına yanlışlıkla itirafta bulunduğunu ifade etti.

HÜCRE ARKADAŞI CİNAYETİ AĞZINDAN KAÇIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Brophy ile hücre arkadaşı arasında geçen konuşmayı mahkemeye taşıyan Overstreet, "Brophy, kollarını açarak hücre arkadaşına 'vurulma anında bu kadar uzaktaydım' dedi." diye konuştu. Overstreet, Brophy'nin daha sonra kendini düzelttiğini ve ateş etmenin yakın mesafeden gerçekleştiğini söylediğini aktardı. Brophy'nin hücre arkadaşı Andrea Jacobs, yazarın bu konuşmadan sonra utanmış göründüğünü ve ilişkilerinin "çok garipleştiğini" kaydetti.

AVUKATLARI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yazarın avukatları, iddiaları reddederek Brophy'nin silahlı saldırı sırasında bir kahve dükkanında olduğunu belirtti. Avukatlar, aralarının iyi olduğunu göstermek amacıyla mahkemeye eşler arasındaki mesajları sundu.

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New York, Haziran, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kocanı Nasıl Öldürürsün' kitabının yazarı, gerçekten de kocasını öldürdü mü? - Son Dakika


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