Kocaoğlu Çiçeklerle Uğurlandı

Bayındır'ın farklı bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yaptıklarımızı tarih yazacak" dedi.

Bayındır'ın farklı bölgelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yaptıklarımızı tarih yazacak" dedi. Bayındırlılardan helallik isteyen Kocaoğlu, çiçeklerle ve alkışlarla uğurlandı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerde başlattığı veda ziyaretlerini Bayındır'da sürdürdü. Bayındır'ın Hasköy, Çırpı, Çifçigediği, Kızılcaova, Yakapınar, Canlı, Yeşilova, Furunlu ve Tokatbaşı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kocaoğlu'na Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli ile CHP Bayındır İlçe Başkanı Hasan Dülger de eşlik etti. Her gittiği mahallede büyük ilgi gören Başkan Kocaoğlu'nun konuşmaları sık sık alkışlarla kesilirken, her fırsatta yolunu kesen kadınlar da bahçelerinden kopardıkları çiçeklerle çok sevdikleri "Koca başkanlarına" veda etti. Belediye başkanlığı görevini 31 Mart itibariyle bırakacağını ancak İzmir'de yaşamaya devam edeceğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Sizlerin destekleri sayesinde 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. Beni yücelttiniz. Ben de hep sizlere layık olmaya çalıştım. Kimse arkamdan, 'Aziz bu ülkenin bir kuruşuna tenezzül etmiş' demedi. Aksine 'Dürüst adam, düzgün adam, çalışkan adam' deyip kolladı. Benim için en büyük mutluluk bu. Şimdi sizlerle helalleşmek istiyorum. Ne mutlu bana ki, görevimi devrettikten sonra yine İzmir'de sizlerle birlikte yaşayıp ziyaretinize geleceğim" diye konuştu. Başkan Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir ve Bayındır'da partisinin adaylarına destek talebinde de bulundu.



"Ekşi erik yemedim"



Yerelde kalkınmayı sağlamak için hayata geçirdikleri projelerin meyvelerini almaya başladıklarını da kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, özetle şunları söyledi: "Tarımı ve hayvancılığı desteklemek için 1.1 milyar lira harcadık. Yıllardır tarımın, köylünün yüzüne bakılmayan ülkede çiftçiyi, hayvancıyı tekrar memleketin gündemine getirdik. Belediyenin hizmet çıtasını kırsal kesimin gelirini artırarak yükselttik. Bugün İzmir tarımı, Türkiye tarımından iki buçuk kat fazla büyümüştür. 11 kilometrelik raylı sistemi 179 kilometreye çıkarmamız, Körfez vapurlarını yenilememiz, çevrenin korunması ve tarımın büyümesi için yaptığımız çalışmaları ileride tarih yazacak. 15 senedir iyi niyetle, samimiyetle, belediyenin parasına 4 milyon 350 bin İzmirli'nin kul hakkı olarak bakıp, kul hakkı yememek, kul hakkına zarar vermemek için çalıştım. Söz verdiğim her şeyi yapmaya çalıştım. 397 yılla yargılandım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir belediye yapılmayan şey bana yapıldı. Allah'a çok şükür yüzümüzün akıla çıktık. Ekşi erik yemedik; midemiz ağrımadı." - İZMİR

