Son Dakika Haberleri: Kocaoğlu ile Zeybekci Arasında Samimi Sohbet

Kocaoğlu ile Zeybekci Arasında Samimi Sohbet

48 dakika önce

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den aday adayı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugün fuar açılışında bir araya geldi.

Kocaoğlu ile Zeybekci Arasında Samimi Sohbet, System.String[]
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den aday adayı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugün fuar açılışında bir araya geldi. Kocaoğlu ile Zeybekci arasındaki koyu sohbet dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapan Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, IF Wedding Fashion İzmir- 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılışında bir araya geldi. Gaziemir'deki Fuarİzmir'de düzenlenen fuarın açılış töreninde yan yana oturan Kocaoğlu ve Zeybekci uzun süre sohbet etti. Kocaoğlu'nun Zeybekci'ye, hararetli şekilde ve zaman zaman ellerini de kullanarak bir şeyler anlattığı görüldü. Kocaoğlu'nun yeni yapılan Fuarİzmir ile ilgili Zeybekci'ye bilgi verdiği öne sürüldü. Aziz Kocaoğlu ile Nihat Zeybekci arasındaki koyu sohbet, fotoğraf karelerine de yansıdı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Aziz Kocaoğlu, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çeşme'de, Adaylıktan Çekilen Sema Aydın'ın Yerine Gelen Cumhur İttifakı Adayı Belli Oldu Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 18:37:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaoğlu ile Zeybekci Arasında Samimi Sohbet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]